Verbod op livemuziek, wethouder stapt op na 34 dagen: dit gebeurde vandaag

Livemuziekverbod op Krabbenfoor, wethouder stapt na 34 dagen op, honderden skeletten opgegraven: dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

Een bezwaar van één buurtbewoner gooit roet in het eten voor café Oosterwaal in Bergen op Zoom. Ron en Anja Heijmans mogen tijdens het vierdaagse stadsfestival Krabbenfoor na negen uur 's avonds geen livemuziek meer verzorgen, terwijl dat jarenlang gedoogd werd. De gemeente stelde de klager in het gelijk, wat Ron een kwart van zijn jaaromzet kost. Burgemeester Margo Mulder besloot als compromis om muziek tot negen uur alsnog toe te staan, maar voor Ron begint het feest juist pas daarna. Lees hier het hele verhaal:

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Ferdi van Dongen legt zijn functie als wethouder in Geertruidenberg al na 34 dagen neer. Hij geeft aan dat het werk niet aansluit bij zijn kracht, werkplezier en professionele ambities. De burgemeester en collega-wethouders reageren met begrip en respect voor zijn keuze. Check het hier:

Lees ook Wethouder stopt al na een ruime maand omdat werk niet bij hem past

Archeologen hebben bij de Catharinakerk in Eindhoven ruim duizend skeletten opgegraven uit de periode tussen de dertiende en negentiende eeuw. Tussen de opvallende vondsten: een rechtop begraven man, schedels met groene verkleuring door munten op het voorhoofd, en 'Marcus van Eindhoven', een jongen van rond 1300. Een deel van de skeletten is nu zichtbaar in glazen platen in de bestrating bij de kerk. Lees het verhaal hier:

Lees ook Honderden skeletten bij kerk opgegraven om stadsgeschiedenis te ontdekken

Nederland zet diplomatiek druk op buurlanden van Sierra Leone om de voortvluchtige drugsbaron Jos Leijdekkers, alias 'Bolle Jos', te pakken te krijgen. Justitieminister David van Weel zegt dat Sierra Leone de druk steeds meer voelt en nu op eigen initiatief met Nederland om tafel wil. Concrete stappen blijven echter nog uit. Hier lees je het artikel:

Lees ook Diplomatie moet Bolle Jos stoppen, Nederland voert druk op via buurlanden

De Efteling heeft een eerste inkijkje gegeven in het nieuwe sprookje voor het Sprookjesbos: de Sprookjesbibliotheek. Het negen meter hoge gebouw krijgt meerdere bewegende kabouters, waaronder de nu onthulde 'stiltekabouter'. Volgens ontwerper Jeroen Verheij zien bezoekers straks alle boeken vol verhalen die de Sprookjessprokkelaar heeft verzameld en maken ze kennis met zeven hardwerkende kabouters uit alle windstreken. De Sprookjesbibliotheek moet ergens volgend jaar openen. Lees hier het verhaal: