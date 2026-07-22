Man (50) uit Helvoirt de cel in om bezit van kinder- en dierenporno

Een man (50) uit Helvoirt moet de cel in, omdat hij ruim acht maanden lang kinder- en dierenporno op zijn laptop, telefoon en usb-stick had staan. De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag geoordeeld dat hij een jaar de cel in moet, waarvan negen maanden voorwaardelijk.

De man had ruim 2500 afbeeldingen en video's van seksueel kindermisbruik in bezit. Ook zijn er ruim 300 foto's en filmpjes van dierenporno gevonden. Een deel daarvan heeft de man zelf gemaakt met zijn hond. Dit allemaal gebeurde in de periode tussen juni 2024 en februari 2025.

De rechter vindt dat de man heeft bijgedragen aan het in stand houden en verspreiden van kinderporno. Hij krijgt een gevangenisstraf van een jaar, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij een proeftijd van drie jaar.

Celstraf

Justitie eiste eerder ook een celstraf van een jaar, maar met 4 maanden voorwaardelijk in plaats van negen maanden.

Volgens de advocaat van de man moest de rechter in het oordeel meewegen dat de Helvoirtenaar meteen had bekend en heeft meegewerkt aan het politieonderzoek. Bovendien heeft de verdachte hulp gekregen, omdat hij door zijn vader is misbruikt.