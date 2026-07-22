D-reizen en Prijsvrij annuleren reizen na aangescherpt advies

D-reizen en Prijsvrij Vakanties, beiden uit Den Bosch, annuleren alle reizen van en naar landen waarvoor het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies heeft aangescherpt. Omdat de veiligheidssituatie is verslechterd, zijn de reisadviezen voor Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman oranje. Het oranje reisadvies betekent dat wordt aangeraden alleen naar deze regio te reizen als dat noodzakelijk is.

"Voor reizigers die zich momenteel in een van deze landen bevinden, zetten wij ons in om hen zo spoedig mogelijk terug te halen", melden Prijsvrij en dochtermerk D-reizen.

Het gaat om reizen waarvan het vertrek gepland stond tot en met 3 augustus. "Klanten die desondanks nadrukkelijk aangeven hun reis toch te willen maken, kunnen dat doen door middel van een instemmingsverklaring waarin zij bevestigen bewust voor vertrek te kiezen."

Volgens de reisorganisaties is de directe impact relatief beperkt. "Dat komt mede doordat het reisverkeer naar deze regio eerder dit jaar al sterk is afgenomen als gevolg van de eerdere onrust in het Midden-Oosten. Het gaat nu vooral om twee groepen klanten: reizigers met een vakantie naar de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Koeweit of de delen van Oman waarvoor inmiddels kleurcode oranje geldt, en reizigers die voor hun heen- of terugreis een overstap hebben op een luchthaven in Dubai, Abu Dhabi of Doha", aldus de reisorganisaties.

Voor reizigers die zich in het buitenland bevinden maar zouden terugvliegen via Dubai, Abu Dhabi of Doha, kijken Prijsvrij en D-reizen naar andere mogelijkheden. "Wanneer zij liever niet via deze route terugreizen, bekijken wij per situatie of een passende alternatieve terugvlucht op dezelfde reisdatum mogelijk is."