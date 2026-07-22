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Merwedebrug vier nachten deels afgesloten voor onderzoek
Vandaag om 19:38 • Aangepast vandaag om 19:59
Rijkswaterstaat sluit vanaf aankomende donderdag vier nachten een deel van de rijstroken af, die over de Merwedebrug loopt. Dat gebeurt om staalmonsters uit de bogen te nemen. Volgens Rijkswaterstaat is de boogconstructie van de brug op meerdere locaties zwakker dan eerder werd gedacht.
Donderdag van 21.15 uur tot vrijdag 05.00 uur is in de richting van Breda één van de twee rijstroken dicht. Vrijdag vanaf 22.30 uur tot zaterdag 08.00 uur is dat opnieuw zo. Het fietspad aan de oostkant is in beide richtingen open, dat aan de westkant wordt gesloten.
Zaterdag van 22.30 uur tot zondag 08.00 uur is in de richting van Utrecht één van de twee rijstroken dicht, net als van zondagavond 21.15 uur tot maandag 05.00 uur. Het fietspad aan de westkant is in beide richtingen open, dat aan de oostkant wordt gesloten.
Afgelopen zaterdag werd de Merwedebrug gesloten voor vrachtverkeer omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden door een zwakke boogconstructie op de brug.
Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.
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