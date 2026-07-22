Merwedebrug vier nachten deels afgesloten voor onderzoek

Rijkswaterstaat sluit vanaf aankomende donderdag vier nachten een deel van de rijstroken af, die over de Merwedebrug loopt. Dat gebeurt om staalmonsters uit de bogen te nemen. Volgens Rijkswaterstaat is de boogconstructie van de brug op meerdere locaties zwakker dan eerder werd gedacht.

Redactie Geschreven door

Donderdag van 21.15 uur tot vrijdag 05.00 uur is in de richting van Breda één van de twee rijstroken dicht. Vrijdag vanaf 22.30 uur tot zaterdag 08.00 uur is dat opnieuw zo. Het fietspad aan de oostkant is in beide richtingen open, dat aan de westkant wordt gesloten.