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Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot

Vandaag om 19:44 • Aangepast vandaag om 20:25
Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Meerdere grote hopen maaisel zijn woensdagavond in brand gevlogen aan de Nieuwe Atelierstraat in Berkel-Enschot. Door de brand kwam veel witte rook vrij.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een fietser zag de flinke rookontwikkeling en waarschuwde de hulpdiensten. De brandweerkorpsen van Berkel-Enschot en Tilburg kwamen ter plaatse met onder meer een waterwerper.

De brandweerlieden hebben het vuur geblust. Ook andere hopen maaisel zijn natgemaakt om te voorkomen dat de brand opnieuw uitbreekt. De vermoedelijke oorzaak is broei in de hopen.

Wat is broei?
Broei ontstaat doordat materiaal zoals hooi, stro of maaisel warm wordt door bacteriën en schimmels. Als die warmte niet weg kan, kan het materiaal gaan smeulen en uiteindelijk in brand vliegen.

  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
    Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot (Toby de Kort / Persbureau Heitink).

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