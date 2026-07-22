Grote hopen maaisel vliegen in brand in Berkel-Enschot

Meerdere grote hopen maaisel zijn woensdagavond in brand gevlogen aan de Nieuwe Atelierstraat in Berkel-Enschot. Door de brand kwam veel witte rook vrij.

Een fietser zag de flinke rookontwikkeling en waarschuwde de hulpdiensten. De brandweerkorpsen van Berkel-Enschot en Tilburg kwamen ter plaatse met onder meer een waterwerper.

De brandweerlieden hebben het vuur geblust. Ook andere hopen maaisel zijn natgemaakt om te voorkomen dat de brand opnieuw uitbreekt. De vermoedelijke oorzaak is broei in de hopen.