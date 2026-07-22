Best kiest voor tijdelijke aansturing kinderboerderij

De gemeente Best heeft Billy's Boerderij ingeschakeld voor het beheer van de kinderboerderij in het Wilhelminapark. Vanaf 1 augustus 2026 neemt Billy van Schaijk met zijn medewerker deze taak tijdelijk over. De overeenkomst loopt tot 1 februari 2027.

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Billy's Boerderij gaat de dagelijkse leiding van de kinderboerderij in Best op zich nemen. Dit besluit is genomen na vragen en zorgen over het welzijn van de dieren en het beheer van de locatie. De gemeente heeft diverse onderzoeken uitgevoerd en verbetermaatregelen doorgevoerd. Om de toekomst van de kinderboerderij verder te onderzoeken, is gekozen voor tijdelijke professionele aansturing.

Bezoek blijft onveranderd

De kinderboerderij in het Wilhelminapark blijft een vertrouwde ontmoetingsplek. Bezoekers zullen vanaf augustus een nieuwe beheerder en medewerker zien, maar de vrijwilligers blijven actief. De veranderingen zijn vooral gericht op het verbeteren van de dagelijkse zorg en educatieve activiteiten.

Taken van Billy's Boerderij

Billy's Boerderij zorgt samen met vrijwilligers voor de dagelijkse verzorging van de dieren, waaronder voeren en observeren. Ze houden toezicht op het welzijn van de dieren en ondersteunen educatieve activiteiten. Belangrijk is dat de dieren van de kinderboerderij niet worden ingezet voor andere activiteiten van Billy's Boerderij.

Billy's Boerderij, gevestigd in Best, organiseert activiteiten met dieren voor kinderen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ze richten zich op educatie en positieve interactie tussen mens en dier. De organisatie biedt een leerzame omgeving en ontspanning, en zet dieren regelmatig in bij scholen en zorginstellingen.