Mogelijk schoten gelost in Sint Willebrord, politie doet onderzoek

Woensdagavond is aan de Dorpsstraat in Sint Willebrord mogelijk geschoten na een aanrijding. Het is niet bekend of daarbij iemand gewond is geraakt.

De politie kreeg rond kwart over tien 's avonds een melding van een mogelijke schietpartij. Volgens de eerste informatie zou na een aanrijding zijn geschoten.

Een beschadigde grijze auto bleef achter in de straat. Volgens omstanders reed een andere auto weg. De bestuurder van de grijze auto zou vervolgens te voet zijn gevlucht. Ook een geparkeerde zwarte auto zou door de schoten zijn geraakt.

De Dorpsstraat werd over een lengte van ongeveer 500 meter afgezet, zodat de politie onderzoek kon doen. Daarbij werd ook een politiehond ingezet. Het is nog niet bekend of iemand is aangehouden of dat er gewonden zijn gevallen.