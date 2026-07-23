Veghelse groothandel Sligro in rode cijfers door terughoudende consumenten

Alles wordt duurder: kosten voor basale levensbehoeften en brandstof. Ook bij de Veghelse groothandel Sligro merken ze de terughoudendheid onder consumenten. Het bedrijf heeft over het eerste halfjaar een nettoverlies geleden van twee miljoen euro. Volgens supermarktdeskundige Peter ter Hark hoeft de groothandel zich niet meteen zorgen te maken.

Volgens topman Koen Slippens geven klanten van de groothandel minder geld uit, in Nederland en in België. Volgens hem komt dat door stijging van veel kosten voor consumenten maar ook omdat het nog steeds onrustig is in de wereld.

Ook stelt hij dat de stijgende lonen niet helemaal kunnen worden doorberekend in de verkoopprijzen van producten. Vorig jaar ging Sligro nog in de plus met twee miljoen euro. De omzet bleef met een kleine 1,3 miljard euro ongeveer gelijk.

Moet Sligro zich nu zorgen maken?

Volgens supermarktdeskundige Peter ter Hark is er voor de groothandel niet veel aan de hand. "De kosten zijn in kleine stukjes gestegen. De rest is ongeveer gelijk gebleven", legt hij uit.

Ondanks dat de groei stagneert, ziet Ter Hark ook een andere kant: "Ze moeten ook blij zijn dat ze hun hoofd boven water kunnen houden." Volgens hem hebben met name kleine supermarkten het op dit moment een stuk moeilijker door kostenstijgingen.

Geen groei verwacht

Voor de rest van 2026 verwacht Sligro geen grote veranderingen in het marktbeeld. De groothandel verwacht dan ook niet meer groei.