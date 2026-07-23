Wijziging subsidieregeling Hoge Vucht Breda vastgesteld

Breda heeft op 7 juli 2026 een wijziging vastgesteld voor de Tijdelijke subsidieregeling VHF VVE Hoge Vucht. Deze aanpassing gaat direct na de bekendmaking in.

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De wijziging in de subsidieregeling, die door het college van burgemeester en wethouders van Breda is goedgekeurd, betreft onder andere de projectperiode en de subsidieaanvraagperiode. Projecten kunnen uitgevoerd worden van 2 januari 2024 tot en met 31 december 2029, en subsidieaanvragen zijn mogelijk tot en met 31 december 2027.