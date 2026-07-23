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Wijziging subsidieregeling Hoge Vucht Breda vastgesteld
Vandaag om 09:14
Breda heeft op 7 juli 2026 een wijziging vastgesteld voor de Tijdelijke subsidieregeling VHF VVE Hoge Vucht. Deze aanpassing gaat direct na de bekendmaking in.
De wijziging in de subsidieregeling, die door het college van burgemeester en wethouders van Breda is goedgekeurd, betreft onder andere de projectperiode en de subsidieaanvraagperiode. Projecten kunnen uitgevoerd worden van 2 januari 2024 tot en met 31 december 2029, en subsidieaanvragen zijn mogelijk tot en met 31 december 2027.
Daarnaast kunnen bij de subsidieaanvraag specifieke documenten worden toegevoegd, zoals facturen en een energielabel. In bepaalde gevallen kan de subsidie met maximaal 15 procent worden verhoogd, bijvoorbeeld bij onvoorzienbare kostenstijgingen die niet aan de ontvanger te wijten zijn.
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