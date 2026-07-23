Lijst subsidies 2027 Breda vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Breda hebben op 7 juli 2026 de lijst met subsidies voor 2027 vastgesteld. De subsidies zijn bedoeld voor culturele, maatschappelijke en educatieve instellingen en initiatieven in de stad.

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De gemeente Breda heeft een lijst samengesteld met voorgenomen subsidies voor 2027. Deze subsidies zijn bestemd voor diverse instellingen en initiatieven, variërend van culturele basisinstellingen tot maatschappelijke organisaties. Enkele prominente ontvangers zijn het Chassé Theater, BredaPhoto en Stichting Maatschappelijke Opvang Breda.

De subsidies hebben als doel de culturele en sociale infrastructuur van Breda te versterken. Ze ondersteunen activiteiten zoals theaterproducties, educatieve programma's en maatschappelijke projecten. Elke subsidie is gekoppeld aan specifieke beleidsdoelstellingen van de gemeente, zoals het bevorderen van cultuurparticipatie, sociale cohesie en historische bewustwording.