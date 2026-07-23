Drimmelen wil grond aan Kuipershoek verkopen aan buurman

De gemeente Drimmelen heeft het voornemen om een stuk grond van ongeveer 21 vierkante meter aan de Kuipershoek 24 te verkopen. De eigenaar van het aangrenzende perceel is de enige serieuze kandidaat voor de aankoop.

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De gemeente Drimmelen wil een perceel grond nabij Kuipershoek 24 verkopen. Dit stuk grond, dat nu als tuin wordt gebruikt door de huidige eigenaar van het aangrenzende perceel, is volgens de gemeentelijke beleidsnota uit 2016 alleen beschikbaar voor verkoop aan deze buurman. Dit beleid betreft de verkoop van reststroken, die alleen aan eigenaren van naburige percelen worden aangeboden.

Er is een vervaltermijn vastgesteld voor het indienen van bezwaren tegen dit verkoopvoornemen. Na deze termijn zal de gemeente de verkoop voortzetten. Dit betekent dat, als er binnen de gestelde termijn geen procedures worden gestart, de koop doorgaat zonder verdere bezwaren.