Vergunning verleend voor Ligplaatshoudersfeest in Drimmelen

De burgemeester van Drimmelen heeft een vergunning verleend voor het Ligplaatshoudersfeest op 28 augustus 2026. Het evenement vindt plaats van zes uur 's avonds tot middernacht op Cromsteven 4.

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Op 16 juli 2026 is door de burgemeester van Drimmelen een vergunning verleend voor het organiseren van het Ligplaatshoudersfeest. Dit evenement zal plaatsvinden op vrijdag 28 augustus 2026 van 18.00 uur tot 24.00 uur, op de locatie Cromsteven 4. Voor deze gelegenheid is er ook een ontheffing voor geluidsoverlast gegeven.

Het Ligplaatshoudersfeest is een jaarlijks terugkerend evenement dat vooral gericht is op de lokale gemeenschap en bezoekers die een ligplaats hebben in de omgeving. De locatie, Cromsteven 4, is een bekende plek in Drimmelen waar regelmatig activiteiten plaatsvinden.