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Burendag op 16 september in Loon op Zand

Vandaag om 09:18

Op 16 september 2026 organiseren bewoners van de Strieckenlaan een Burendag op het veld tussen de Gerlachusstraat en Strieckenlaan in Loon op Zand.

Gevonden voor jou

De melding voor de Burendag is op 14 juni 2026 ontvangen en op 16 juni bevestigd. Het evenement biedt buren de gelegenheid om samen te komen en de onderlinge band te versterken. Het veld tussen de Gerlachusstraat en Strieckenlaan is gekozen als locatie voor deze bijeenkomst.

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