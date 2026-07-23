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BendeFestijn vraagt vergunning aan voor feest in Loon op Zand
Vandaag om 09:18
De Stichting Bende van de Witte Veer heeft een vergunning aangevraagd voor het BendeFestijn. Dit evenement staat gepland op 19 september 2026 bij Uitspanning 't Blauwe Schaap in Loon op Zand.
De aanvraag voor het BendeFestijn is op 15 juli 2026 ontvangen door de gemeente. Het evenement zal plaatsvinden op het terrein van Uitspanning 't Blauwe Schaap. Stichting Bende van de Witte Veer is de aanvrager van de vergunning.
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