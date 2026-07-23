Grond wordt toegepast op Brede Heide 13 in Boxtel

De gemeente Boxtel heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond op Brede Heide 13. Dit gebeurde op 3 juni 2026.

Gevonden voor jou

In Boxtel gaat men grond gebruiken op het adres Brede Heide 13. Dit is officieel gemeld bij de gemeente en geregistreerd onder het kenmerk 2026060300653 en zaaknummer Z/506689.

Deze melding houdt in dat iemand van plan is om grond ergens neer te leggen of te gebruiken, wat invloed kan hebben op de bodem en het milieu. Daarom is het verplicht om dit te melden. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.