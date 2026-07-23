Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Boxtel

In Boxtel is een vergunning aangevraagd om het dakkapel aan de voorkant van Van Hornstraat 10 te vervangen en te verbreden. De aanvraag is ingediend op 20 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026072001737.

Het is momenteel nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Inzien van de stukken kan na het maken van een afspraak met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Boxtel.