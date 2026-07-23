Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning aangevraagd voor tijdelijke woonunit in Helmond

Vandaag om 09:24

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de St. Antoniusweg 19 in Helmond. Deze aanvraag is op 12 juli 2026 ingediend en betreft een tijdelijke woonvoorziening. Het is op dit moment enkel een kennisgeving en de plannen liggen nog niet ter inzage.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de tijdelijke woonunit in Helmond is geregistreerd onder zaaknummer 079453135869. De gemeente zal pas na een besluit over de plannen eventuele bezwaren in behandeling nemen. Informatie over verleende vergunningen wordt op een later moment gepubliceerd. De aanvraag is specifiek voor bijwonen, wat betekent dat de woonunit tijdelijk gebruikt zal worden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Helmond

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.