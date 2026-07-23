Vergunning aangevraagd voor tijdelijke woonunit in Helmond

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de St. Antoniusweg 19 in Helmond. Deze aanvraag is op 12 juli 2026 ingediend en betreft een tijdelijke woonvoorziening. Het is op dit moment enkel een kennisgeving en de plannen liggen nog niet ter inzage.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de tijdelijke woonunit in Helmond is geregistreerd onder zaaknummer 079453135869. De gemeente zal pas na een besluit over de plannen eventuele bezwaren in behandeling nemen. Informatie over verleende vergunningen wordt op een later moment gepubliceerd. De aanvraag is specifiek voor bijwonen, wat betekent dat de woonunit tijdelijk gebruikt zal worden.