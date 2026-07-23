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Helmond klaar voor drag queen en king verkiezing op 30 augustus

Vandaag om 09:24

De drag queen en drag king verkiezing in Helmond heeft groen licht gekregen. Het evenement vindt plaats op 30 augustus 2026 aan de Havenweg.

Gevonden voor jou

De gemeente Helmond heeft een evenementenvergunning verleend voor de drag queen en drag king verkiezing. Dit kleurrijke evenement zal plaatsvinden op de Havenweg. De vergunning werd op 16 juli 2026 verleend en het zaaknummer is 079453017005.

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