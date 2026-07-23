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Aanvraag Burendagvergunning in Helmond voor 26 september
Vandaag om 09:24
De gemeente Helmond heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor een Burendag op 26 september aan de Broenshofweide. Deze aanvraag werd ingediend op 15 juli.
Op 26 september 2026 staat er een Burendag gepland aan de Broenshofweide in Helmond. De gemeente heeft op 15 juli een aanvraag voor een vergunning hiervoor ontvangen.
Dit is een kennisgeving van de aanvraag. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat de burgemeester een besluit heeft genomen over de plannen. Zodra de vergunning is verleend, wordt dit ook gepubliceerd.
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