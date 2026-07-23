Vergunning verleend voor seizoenarbeiders huisvesting in Wernhout

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor de bouw van een seizoenarbeiders huisvesting aan de Bloemstraat in Wernhout. De vergunning is op 20 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De verleende vergunning heeft betrekking op bouwactiviteiten en het afwijken van bestaande regels in het omgevingsplan. Met deze vergunning kan de huisvesting van seizoenarbeiders op het adres Bloemstraat 1, 4884 ML in Wernhout worden gerealiseerd.

Voor vragen of het inzien van het besluit kan contact worden opgenomen met de gemeente Zundert. De contactopties zijn onder andere via e-mail en telefoon.