Nieuwe dieseltank en vloer aangevraagd in Dinteloord

In Dinteloord is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dieseltank en een vloeistofdichte vloer op Samenwerking 2. De aanvraag is op 20 juli ontvangen door de gemeente Steenbergen.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning in Dinteloord is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000799. Het betreft de plaatsing van een dieseltank en een speciale vloer die vloeistoffen tegenhoudt. Dit is belangrijk om vervuiling van de bodem te voorkomen.

De gemeente Steenbergen heeft nog geen beslissing genomen over de aanvraag. Zodra er een besluit is, maakt de gemeente dit bekend en kunnen mensen de documenten inzien. Op dat moment is er ook de mogelijkheid om bezwaar te maken, maar nu nog niet.