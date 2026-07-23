Bedrijfshal gepland aan de Liberatorstraat in Steenbergen

Op 16 juli 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Steenbergen. Deze vergunning is voor de bouw van een nieuwe bedrijfshal aan de Liberatorstraat in Steenbergen.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000801. Het betreft het realiseren van een bedrijfshal op een perceel aan de Liberatorstraat. De gemeente heeft deze aanvraag op 16 juli 2026 ontvangen.

Er is een specifieke procedure van toepassing voor deze aanvraag. De gemeente Steenbergen zal op een later moment een besluit publiceren. Vanaf dat moment zijn de stukken in te zien en kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar maken.