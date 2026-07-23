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Bomenkapvergunning verleend voor Leenderweg in Heeze

Vandaag om 09:27

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het kappen van dode en slecht onderhouden bomen aan de Leenderweg 52 in Heeze. Het besluit is op 21 juli 2026 genomen.

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De vergunning betreft het vellen van houtopstanden, oftewel het kappen van bomen die in slechte staat verkeren. Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 496312. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 22 juli 2026 bezwaar maken tegen deze beslissing.

De stukken met betrekking tot de vergunning liggen ter inzage op het gemeentehuis van Heeze-Leende. Daarnaast is het mogelijk om de stukken per e-mail te ontvangen door contact op te nemen met de gemeente. Voor vragen of bezwaren kan men zich richten tot het college van Burgemeester en Wethouders van Heeze-Leende.

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