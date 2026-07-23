Grondwerkzaamheden Stokhasseltlaan in Tilburg gemeld

Op de Stokhasseltlaan in Tilburg is gemeld dat er grond of baggerspecie wordt toegepast. Deze melding is op 21 juli 2026 afgehandeld en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.

Gevonden voor jou

De melding betreft het gebruik van grond of baggerslib op de locatie Stokhasseltlaan in Tilburg. Dit soort toepassingen moet gemeld worden omdat het invloed heeft op de bodem en het milieu.

De procedure is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00019334. Voor vragen of correspondentie kan contact worden opgenomen met de gemeente Tilburg.