Verbouwing kerk aan Hoefstraat in Tilburg aangevraagd

De gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor de verbouwing van een kerk aan de Hoefstraat 199. Deze aanvraag is op 17 juli 2026 geregistreerd en betreft zowel bouwactiviteiten als aanpassingen aan een rijksmonument.

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De aanvraag voor de verbouwing van de kerk in Tilburg omvat verschillende activiteiten. Het gaat om bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan en technische bouwactiviteiten. Daarnaast zijn er werkzaamheden gepland die betrekking hebben op het rijksmonument.

De gemeente Tilburg heeft tot 11 september 2026 om een besluit te nemen over deze aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit door de gemeente bekendgemaakt.