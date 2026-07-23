Tijdelijke opvanglocatie in Geldrop voor jonge asielzoekers

Vanaf 1 september 2026 kunnen 54 alleenstaande minderjarige asielzoekers tijdelijk terecht op een tussenvoorziening aan Spaarpot 133 in Geldrop. De opvang duurt maximaal vier maanden, tot 1 januari 2027, waarna ze verhuizen naar een andere locatie.

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De gemeente Geldrop-Mierlo heeft besloten een tijdelijke opvanglocatie te gedogen voor 54 jonge asielzoekers. De tussenvoorziening komt op een braakliggend terrein aan de Spaarpot, waar 14 woonunits en diverse voorzieningen worden geplaatst. Deze opvang is bedoeld om de continuïteit van onderwijs en integratie voor de jongeren te waarborgen.

De voorbereidingen zijn al gestart en de locatie is vanaf 15 juli 2026 in ontwikkeling. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de inrichting, en de locatie moet op 29 augustus 2026 klaar zijn. Na de vier maanden verhuist de groep naar een tijdelijke opvanglocatie elders in de regio. De gemeente heeft ervoor gekozen deze tijdelijke oplossing te realiseren vanwege de hoge nood aan opvangplekken en het maatschappelijke belang van de opvang.