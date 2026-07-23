Geldrop-Mierlo wijzigt omgevingsplan deelgebied Genoenhuis

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft op 6 juli 2026 het omgevingsplan voor deelgebied Genoenhuis gewijzigd vastgesteld. Deze wijziging betreft voornamelijk technische aanpassingen van het bestemmingsplan Zuidwest naar het omgevingsplan. De documenten liggen vanaf 24 juli 2026 tot en met 3 september 2026 ter inzage.

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Het omgevingsplan van de gemeente Geldrop-Mierlo regelt hoe de fysieke leefomgeving wordt beheerd, zoals gebouwen, wegen en natuur. In Genoenhuis is het plan aangepast om ruimte voor ontwikkelingen te maken en de leefomgeving te beschermen. Deze verandering is vooral een technische omzetting van bestaande regels.

Belangstellenden kunnen de vastgestelde wijziging van 24 juli tot en met 3 september 2026 inzien. Tijdens deze periode is het mogelijk om bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep aan te tekenen tegen de wijziging.