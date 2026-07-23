Omgevingsplanwijziging in Mierlo voor hoveniersbedrijf

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft op 6 juli 2026 een wijziging van het omgevingsplan voor Sanghorst 9 in Mierlo goedgekeurd. Hiermee wordt de bestemming van het perceel veranderd van 'Agrarisch' naar 'Bedrijf' om een hoveniersbedrijf met opslagruimte mogelijk te maken.

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De omgevingsplanwijziging voor Sanghorst 9 in Mierlo ligt vanaf 24 juli 2026 zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belangstellenden de documenten inzien bij het gemeentehuis in Geldrop of online. Het plan maakt het mogelijk om een hoveniersbedrijf te vestigen, inclusief ruimte voor opslag.

Gedurende de inzagetermijn is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal. Een eventueel beroepschrift schorst de werking van het besluit niet automatisch, maar een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd om de inwerkingtreding op te schorten.