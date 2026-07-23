Braderie met Luikse markt in Wouwse Plantage goedgekeurd

In het centrum van Wouwse Plantage is een vergunning verleend voor een braderie met een Luikse markt. De vergunning is op 14 juli 2026 verzonden.

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De braderie met Luikse markt is gepland in het centrum van Wouwse Plantage. De vergunning voor dit evenement is onlangs goedgekeurd door de gemeente. Het registratienummer van de aanvraag is 2026AEV048802.

Inwoners kunnen de stukken inzien bij het stadskantoor van Roosendaal. De vergunningaanvraag is eerder deze maand op 14 juli verzonden. Voor wie bezwaren heeft, is het mogelijk een bezwaarschrift in te dienen. De bezwaartermijn bedraagt zes weken na de verzenddatum van het besluit.