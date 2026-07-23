Nieuwe bushalte gepland aan Heerseweg in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een ontwerpverkeersbesluit genomen voor de plaatsing van een nieuwe bushalte aan de Heerseweg. Deze beslissing is genomen na een verzoek van omwonenden, omdat de huidige afstand tot bestaande haltes te groot is. De busmaatschappij heeft ingestemd met het verzoek en de halte zal worden geplaatst ter hoogte van nummer 125.

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Burgemeester en wethouders van Veldhoven hebben op grond van de Wegenverkeerswet besloten de bushalte te realiseren. Dit houdt in dat er verkeersborden en markeringen worden geplaatst volgens de regels van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De tekening van de geplande bushalte en het verkeersbesluit zijn van donderdag 23 juli tot en met woensdag 2 september 2026 in te zien in het gemeentehuis en online via het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de publicatie hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.