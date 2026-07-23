Rotonde gepland op kruispunt Sondervick in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft plannen aangekondigd voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt Sondervick met de Antwerpsebaan. Dit ontwerp verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 23 juli 2026 ter inzage en is bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren en fietsverkeer te bevorderen.

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Met het besluit wil de gemeente Veldhoven de verkeersveiligheid en bereikbaarheid vergroten door een rotonde te realiseren. Deze rotonde moet het fietsverkeer bevorderen door meerdere fietsverbindingen te combineren. Daarnaast zorgt een rotonde voor minder haakse verkeersbewegingen, wat bijdraagt aan een veiliger verkeerssituatie.

Het ontwerpverkeersbesluit betreft onder andere de plaatsing en verwijdering van verkeersborden en verkeerstekens, en de aanpassing van fysieke elementen die het gebruik van de wegen beïnvloeden. Vanaf 23 juli tot en met 2 september 2026 kunnen inwoners het besluit en de bijbehorende tekening inzien in het gemeentehuis.