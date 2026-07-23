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Veldhoven: Melding voor bodemenergiesysteem bij bedrijf

Vandaag om 09:35

In Veldhoven heeft Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. een melding ingediend voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem op de Steenzager 40.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven heeft op 20 juli 2026 een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een kennisgeving van Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. voor het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem. Zo'n systeem wordt aangelegd om energie uit de bodem te benutten voor verwarming of koeling.

De locatie van de activiteit is aan de Steenzager 40 in Veldhoven. De melding is geregistreerd onder DSO verzoeknummer 2026072000223. Er is geen mogelijkheid om tegen deze melding bezwaar te maken.

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