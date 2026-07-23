Jansen Infra B.V. werkt groenstrook af in Veldhoven

In Veldhoven heeft Jansen Infra B.V. een melding gedaan voor het aanvullen en afwerken van een groenstrook aan de Heiberg 32. Deze melding is op 17 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

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Het bedrijf Jansen Infra B.V. heeft bij de gemeente Veldhoven een melding gedaan in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit besluit gaat over het toepassen van grond, wat betekent dat de grond gebruikt of neergelegd wordt om bijvoorbeeld iets op te hogen. In dit geval gaat het om het aanvullen en afwerken van een groenstrook aan de Heiberg 32.

De melding is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026071701084 en het zaaknummer Z-2026-012146. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk, omdat het alleen om een kennisgeving gaat.