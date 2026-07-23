Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats bij Kamille 16 in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een gehandicaptenparkeerplaats ingesteld bij Kamille 16. Dit is gedaan voor een inwoner met een gehandicaptenparkeerkaart die afhankelijk is van een auto.

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Burgemeester en wethouders van Veldhoven hebben besloten tot de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Kamille 16. Deze maatregel is genomen om de mobiliteit en deelname aan het maatschappelijk verkeer van de aanvrager te ondersteunen. De parkeerplaats is al aangelegd en is gekoppeld aan het kenteken van de auto van de aanvrager.

Het besluit is genomen na overleg met de politie en het afwegen van ingediende reacties. Het verkeersbesluit ligt ter inzage tot en met 2 september 2026 in het gemeentehuis en online. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de publicatie bezwaar maken.