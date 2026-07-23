Deurne wil recht van opstal vestigen voor netstations

De gemeente Deurne heeft het voornemen aangekondigd om een recht van opstal te vestigen voor Enexis Netbeheer B.V. Dit is voor het plaatsen van netstations op dertien locaties in Deurne.

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De beoogde locaties zijn door de betrokken partijen als geschikt aangemerkt voor de proactieve vervanging van het laagspanningsnet op de industrieterreinen van Deurne. Deze uitbreiding is van belang in het kader van de energietransitie om de stroomvoorziening voor bedrijven en woningen in de toekomst te waarborgen.

Enexis Netbeheer B.V. is de enige serieuze kandidaat voor deze energievoorziening. Door het vestigen van het recht van opstal kan de gemeente het algemeen belang dienen. Als mensen het niet eens zijn met deze transactie, kunnen ze binnen twintig kalenderdagen na publicatie een kort geding starten bij de rechtbank Oost-Brabant.