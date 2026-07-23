Deurne verplicht digitaal systeem voor handelaren

Deurne heeft besloten dat handelaren in gebruikte goederen voortaan gebruik moeten maken van een digitaal registratiesysteem. Het besluit, dat op vrijdag 24 juli 2026 ingaat, stelt het Digitaal Opkopers Register en Digitaal Opkopers Loket verplicht.

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Het besluit van de burgemeester van Deurne betekent dat handelaren hun in- en verkoop van tweedehands en ongeregelde goederen digitaal moeten bijhouden. Het Digitaal Opkopers Register (DOR) en het Digitaal Opkopers Loket (DOL) zijn landelijke systemen die dienen als officieel registratie- en meldingssysteem. Deze digitale systemen zijn bedoeld om de handel in gestolen goederen beter te controleren en zo heling tegen te gaan.

Met de invoering van dit besluit vervalt de mogelijkheid voor handelaren om hun administratie op papier bij te houden. Dit moet bijdragen aan een effectievere bestrijding van heling en het opsporen van strafbare feiten. De nieuwe regelgeving wordt van kracht een dag na de officiële bekendmaking, wat betekent dat vanaf 24 juli 2026 alle handelaren in Deurne verplicht zijn om van deze digitale systemen gebruik te maken.