Vergunning aangevraagd voor Dak van Brabant 2026

Toerclub Nuenen heeft een vergunning aangevraagd voor het evenement Dak van Brabant 2026. De mountain- en gravelbiketocht is gepland op 11 oktober 2026 in Nuenen, Geldrop en Helmond.

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Het evenement Dak van Brabant 2026, georganiseerd door Toerclub Nuenen, zal plaatsvinden op 11 oktober 2026. De tocht leidt fietsers door de regio's Nuenen, Geldrop en Helmond, waarbij zowel mountain- als gravelbikes worden gebruikt.

Belangstellenden kunnen binnen twee weken na de bekendmaking hun mening geven over de aanvraag. Voor meer informatie over het inzien van de aanvraag kan contact worden opgenomen met Annemarie van Gerwen van maandag tot en met donderdag.