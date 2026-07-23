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Straatbarbecue gepland op De Beemel in Nuenen
Vandaag om 09:35
Bewoners van De Beemel in Nuenen hebben een melding gemaakt voor een straatbarbecue op zaterdag 29 augustus 2026. Dit evenement is georganiseerd door de buurtvereniging en vindt plaats op de genoemde locatie.
De barbecue aan De Beemel in Nuenen is een jaarlijks evenement waarbij buurtbewoners samenkomen voor gezelligheid en samenzijn. De melding voor dit evenement is op 16 juli 2026 gedaan. Omdat het om een melding gaat, zijn er geen verdere juridische procedures verbonden aan deze activiteit.
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