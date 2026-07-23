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Misty Lakes Trail: hardloopevenement in Nuenen op 20 september
Vandaag om 09:35
De Runnersclub Lieshout heeft toestemming gekregen voor de Misty Lakes Trail op 20 september 2026 in Nuenen. Het evenement vindt plaats bij verenigingsgebouw ’t Huysven aan De Huikert.
Het hardloopevenement Misty Lakes Trail zal op 20 september 2026 van start gaan bij ’t Huysven, gelegen aan De Huikert 35 in Nuenen. De Runnersclub Lieshout heeft hiervoor toestemming ontvangen. De vergunning is op 16 juli 2026 verleend.
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