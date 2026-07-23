Van Grinsven legt bodemenergiesysteem aan in Milheeze

Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Gemert-Bakel voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem op Geerdenhof 14 in Milheeze. De melding is op 16 juli 2026 geregistreerd.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. wil een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en in gebruik nemen op de locatie Geerdenhof 14 te Milheeze. Zo'n systeem wordt gebruikt voor het opslaan van warmte of kou in de bodem.

De melding is geregistreerd onder DSO verzoeknummer 2026071601570 en kent het kenmerk Z-2026-012092. Deze kennisgeving valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bezwaar maken is niet mogelijk.