Container op Hoogstraat in Vught tot half augustus

In Vught is een vergunning verleend voor het plaatsen van een container op de Hoogstraat 42. Deze container mag daar staan van 21 juli tot en met 14 augustus 2026.

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De gemeente Vught heeft de vergunning voor het plaatsen van de container op 21 juli 2026 verzonden. De container staat op de openbare weg en zal daar tot half augustus blijven.