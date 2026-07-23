Vergunning verleend voor herinrichting Hooge Raam in Zeeland

De gemeente Maashorst heeft op 21 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor de herinrichting van de Hooge Raam en Halsche Beek in Zeeland.

Gevonden voor jou

Het besluit betreft het uitvoeren van werkzaamheden die niet als bouwwerk worden aangemerkt. De vergunning, met zaaknummer 24824-2026, is op dezelfde datum verzonden.

Voor wie de vergunning wil inzien, is contact opnemen met de gemeente Maashorst mogelijk via e-mail of telefoon. De stukken kunnen dan worden toegestuurd. Bezwaar maken tegen het besluit kan tot zes weken na verzending.