Advertentie
Aanvraag omgevingsvergunning voor Eikenheuvelweg in Uden
Vandaag om 09:43
Op 20 juli 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Eikenheuvelweg 15 in Uden. Het gaat om het aanpassen van de beplanting volgens het omgevingsplan.
De aanvraag, geregistreerd onder nummer 59726-2026, betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. Het is belangrijk om te weten dat dit een melding van ontvangst is en dat hierop niet formeel gereageerd kan worden.
Voor meer informatie of om de aanvraag in te zien, kan er contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst via e-mail of telefoon. De contactgegevens zijn beschikbaar via het omgevingsloket van de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie