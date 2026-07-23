Aanvraag omgevingsvergunning voor Eikenheuvelweg in Uden

Op 20 juli 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Eikenheuvelweg 15 in Uden. Het gaat om het aanpassen van de beplanting volgens het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

De aanvraag, geregistreerd onder nummer 59726-2026, betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. Het is belangrijk om te weten dat dit een melding van ontvangst is en dat hierop niet formeel gereageerd kan worden.

Voor meer informatie of om de aanvraag in te zien, kan er contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst via e-mail of telefoon. De contactgegevens zijn beschikbaar via het omgevingsloket van de gemeente.