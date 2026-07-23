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Verbouwing woning op Cimbaallaan in Uden aangevraagd

Vandaag om 09:43

De gemeente Uden heeft op 19 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een woning aan de Cimbaallaan te verbouwen.

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De aanvraag betreft het verbouwen van de woning aan de Cimbaallaan 9 in Uden en is geregistreerd onder nummer 59640-2026. Het gaat specifiek om een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Er kan formeel niet op gereageerd worden. Belangstellenden kunnen de aanvraag inzien door contact op te nemen met de gemeente Maashorst.

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