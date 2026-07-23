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Vergunningaanvraag voor pergola in Odiliapeel

Vandaag om 09:43

Op 20 juli heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor de bouw van een pergola aan de Beukenlaan 54 in Odiliapeel.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en is geregistreerd onder nummer 59668-2026. Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag, waarop niet formeel gereageerd kan worden.

Belangstellenden kunnen de aanvraag inzien door contact op te nemen met de gemeente Maashorst via het omgevingsloket of telefonisch via 0413-281160.

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