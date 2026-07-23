Vergunning Kerkstraat Zeeland gewijzigd: minder parkeerplaatsen

De gemeente Maashorst heeft een wijziging goedgekeurd voor de omgevingsvergunning aan de Kerkstraat 47 in Zeeland. De vergunning betreft het verkleinen van het plangebied, het vervallen van twee parkeerplaatsen en een aangepaste erfafscheiding.

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Op 21 juli 2026 heeft de gemeente Maashorst een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 47313-2026. De wijzigingen hebben betrekking op een eerder verleende vergunning uit 2022. De vergunning is inmiddels verleend en heeft onder meer invloed op de bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

Belangstellenden kunnen de vergunning inzien door contact op te nemen met de gemeente. De mogelijkheid bestaat om binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar in te dienen. Ondanks een eventueel bezwaar blijft de vergunning van kracht, tenzij de rechtbank anders beslist.