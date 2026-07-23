Toestemming voor toegangsweg Westerhoven-Noord verleend

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van een toegangsweg naar Westerhoven-Noord. Dit besluit, dat afwijkt van het omgevingsplan, is op 21 juli 2026 verzonden.

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Met de verleende omgevingsvergunning mag er nu een toegangsweg naar Westerhoven-Noord worden gerealiseerd. Deze beslissing is onderdeel van een buitenplanse toestemming, wat betekent dat het afwijkt van de gebruikelijke regels in het omgevingsplan.

Het besluit is officieel verzonden op 21 juli 2026. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.