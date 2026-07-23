Uitbreiding woning en bouw garage in Bergeijk aangevraagd

In Bergeijk is een aanvraag ingediend om een woning uit te breiden en een garage met carport te bouwen. De aanvraag is op 20 juli ontvangen door de gemeente.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft de locatie Raapbocht 5 in Bergeijk. Het doel is het uitbreiden van de bestaande woning en het bouwen van een garage met een carport. Op dit moment is er nog geen beslissing genomen door de gemeente.

De gemeente gaat de aanvraag beoordelen voordat er een besluit wordt genomen. Bij een gewone procedure duurt dit meestal acht weken. Bij een uitgebreide procedure kan het proces zes maanden in beslag nemen. Het uiteindelijke besluit zal bekendgemaakt worden en zal aangeven of er bezwaar kan worden gemaakt.