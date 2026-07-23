Opslaggebouw bij agrarisch bedrijf in Luyksgestel toegestaan

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een opslaggebouw bij een agrarisch bedrijf aan de Elsendijk in Luyksgestel. De omgevingsvergunning is op 21 juli 2026 verleend.

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Het agrarisch bedrijf aan de Elsendijk in Luyksgestel mag een nieuw opslaggebouw bouwen. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend, die op 21 juli 2026 is verzonden. Deze vergunning betreft zowel het bouwplan als de technische uitvoering ervan.

Het besluit is onderdeel van de plannen voor de uitbreiding van het bedrijf. De vergunning is verleend onder zaaknummer 17247478 en omvat activiteiten die zowel betrekking hebben op het omgevingsplan als de technische bouwaspecten.