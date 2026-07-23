Vergunningswijziging aangevraagd voor Laagt 15 a in Almkerk

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor een wijziging van een bestaande omgevingsvergunning voor een locatie aan de Laagt 15 a in Almkerk. De aanvraag is ingediend op 14 juli 2026.

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Er is een verzoek gedaan om een bestaande vergunning aan te passen voor het adres Laagt 15 a in Almkerk. Dit betekent dat er mogelijk veranderingen op de locatie zullen plaatsvinden. De gemeente verwacht voor 8 september 2026 een beslissing te nemen over deze aanvraag. Zodra de vergunning is verleend, zal dit openbaar worden gemaakt en kunnen belangstellenden de details inzien en hierop reageren.

Voor inwoners die nu al vragen hebben over de aanvraag, biedt de gemeente Altena de mogelijkheid om een informatieverzoek in te dienen via hun website of telefonisch contact op te nemen.